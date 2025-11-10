OL-PSG : Jérôme Rothen s’en prend à Matthieu Louis-Jean

À l’issue du choc de la 12e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain (2-3), les Rhodaniens ont tous pesté contre l’arbitrage de M. Bastien. Et l’un des Gones les plus virulents a été le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Mais pour Jérôme Rothen, un tel comportement est agaçant.

« Quand je vois ce qu’il se passe sur le match de Lyon. Que Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif de Lyon… Et là, j’en veux aux dirigeants. Il est directeur sportif de Lyon, bordel. Parle de la bonne prestation plutôt que de parler de l’arbitrage. On n’a pas besoin de toi pour nous dire « on s’est fait flouer ». On le sait, on l’a vu. Parle de ce qui s’est passé dans le recrutement, la jeunesse qui est bonne. Le Moreira qui est surprenant, le Morton qui est bon. Cette équipe lyonnaise avec par moment une équipe de Youth League, elle a contrarié le PSG. Parle-nous de ça plutôt que de parler des erreurs d’arbitrage, on l’a tous vu », a-t-il confié au micro de RMC.