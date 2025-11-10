Menu Rechercher
OL-PSG : Jérôme Rothen s’en prend à Matthieu Louis-Jean

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jérôme Rothen commente l'actualité football chaque soir sur RMC @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

À l’issue du choc de la 12e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain (2-3), les Rhodaniens ont tous pesté contre l’arbitrage de M. Bastien. Et l’un des Gones les plus virulents a été le directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Mais pour Jérôme Rothen, un tel comportement est agaçant.

Rothen s'enflamme
💥 Rothen : "J'en veux aux dirigeants de l'OL. Au lieu de parler de l'arbitrage, parlez du match, de votre recrutement, de la jeunesse qui est bonne, avec une équipe de Youth League tu as contrarié le PSG. Parlez nous de ça plutôt que des erreurs de l'arbitre !"
« Quand je vois ce qu’il se passe sur le match de Lyon. Que Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif de Lyon… Et là, j’en veux aux dirigeants. Il est directeur sportif de Lyon, bordel. Parle de la bonne prestation plutôt que de parler de l’arbitrage. On n’a pas besoin de toi pour nous dire « on s’est fait flouer ». On le sait, on l’a vu. Parle de ce qui s’est passé dans le recrutement, la jeunesse qui est bonne. Le Moreira qui est surprenant, le Morton qui est bon. Cette équipe lyonnaise avec par moment une équipe de Youth League, elle a contrarié le PSG. Parle-nous de ça plutôt que de parler des erreurs d’arbitrage, on l’a tous vu », a-t-il confié au micro de RMC.

Ligue 1
Lyon

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
