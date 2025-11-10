OL : le terrible désaveu de Martin Satriano

Un grand attaquant. Voici la priorité de l’Olympique Lyonnais pour le mercato d’hiver 2025. Les Gones ont d’ailleurs déjà avancé leurs pions pour Endrick, qui manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien a identifié Lyon comme le club idéal pour lui garantir du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison et tenter d’obtenir son ticket pour le Mondial 2026. En effet, les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze n’ont pas été vraiment compensés. Martin Satriano a été recruté en fin de mercato. Mais le joueur prêté pour 1 M€, avec une option d’achat de 5 M€ et à laquelle pourront s’ajouter 1M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future, était venu pour être une doublure.

Le choix fort de Fonseca

L’OL n’étant pas parvenu à recruter un n°9 avant la fin du mercato, pour le plus grand regret de Matthieu Louis-Jean, l’Uruguayen est devenu plus qu’une solution d’appoint. Sur le banc face au Stade Rennais pour sa première dans le groupe (non entré en jeu), il a enchaîné ensuite avec 81 minutes jouées face à Angers le 19 septembre et 90 minutes face à Utrecht en Ligue Europa le 25 septembre. Sur le banc contre le LOSC, il n’a pas joué. Mais il a répondu de belle manière avec 1 but face à Salzbourg en C3 et 1 passe décisive lors de la défaite face au TFC. Une rencontre durant laquelle il avait été à son avantage et souvent dans les bons coups. Ensuite, l’attaquant de 24 ans a participé à 6 matches, faisant preuve d’une certaine irrégularité.

Le dernier remonte à jeudi soir face au Betis en Ligue Europa. Titulaire dans le onze lyonnais, il a traversé la rencontre comme une âme en peine, malgré sa générosité indéniable. Face à la presse, il a fait part de sa frustration après la défaite 2 à 0. « On a bien commencé le match, puis on a arrêté de jouer. C’est une compétition dans laquelle des équipes comme le Betis savent profiter de ces moments. On était venus pour gagner, mais à la fin, on a perdu. On a un match important dimanche, il faut se remobiliser. On va continuer à travailler comme d’habitude, et j’espère que dimanche nous allons gagner.» Mais il n’a pas été choisi par Paulo Fonseca pour figurer dans le onze de départ. La veille en conférence de presse, le Portugais avait envoyé un message à son joueur.

Satriano peut se faire du souci

« Je pense que le problème ne venait pas de Martin. J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être. Mais c’est aussi vrai que le ballon n’arrivait pas suffisamment dans la surface.» Dimanche soir, il n’a pas été sur le terrain du Groupama Stadium pour affronter le PSG. Un choix qui peut surprendre puisque c’est Rachid Ghezzal qui a été titularisé en pointe. Non, vous ne rêvez pas. L’Algérien de 33 ans, qui était encore trop juste physiquement pour jouer, a été aligné dans le onze de départ. Pour Satriano, c’est quelque part un terrible désaveu car il est le seul vrai n°9 de métier. Mais depuis le début de cet exercice, Fonseca a osé des choix étonnants en attaque, ne trouvant visiblement pas la meilleure solution.

Ainsi, il a déjà utilisé Corentin Tolisso, Khalis Merah ou encore Pavel Sulc à cette position, eux qui ne sont pas attaquants de métier. Satriano (10 matches dont 8 en tant que titulaire), lui, n’a pas totalement convaincu puisqu’il n’est pas encore incontournable aux yeux du staff. Il n’a été décisif que 2 fois, mais n’a marqué qu’un seul et unique but. C’était il y a un peu plus d’un mois (2 octobre). Outre la disette qui le guette depuis 7 matches, il a du mal à avoir un réel impact sur le jeu et se montre limité par moment. Au sein du vestiaire, il n’a pas encore vraiment trouvé sa place nous a avoué une source proche. Ce qui est sûr, c’est qu’il a de quoi se faire du souci entre le message envoyé par le staff et l’arrivée prochaine d’un concurrent à son poste.