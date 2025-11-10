Menu Rechercher
Commenter 8

Zinedine Zidane bientôt de retour sur un banc

Par Kevin Massampu
1 min.
Zinédine Zidane. @Maxppp

Le retour de Zinédine Zidane dans le monde du foot se précise. Présent à Toulon ce lundi soir, pour le compte d’un match des légendes, « Zizou » a été questionné sur son avenir. « Quand est-ce qu’on vous revoit sur le terrain ? Bientôt, j’espère ! Et sur un banc ? Bientôt aussi », a-t-il souri au micro des journalistes.

La suite après cette publicité

Zinédine Zidane n’a plus coaché depuis son départ du Real Madrid en 2021. Depuis, l’ancien joueur et coach du club merengue a été associé au Paris Saint-Germain, à la Juventus et même à la sélection du Brésil. Bien évidemment, son nom revient aussi avec insistance pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, après le Mondial 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier