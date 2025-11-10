Zinedine Zidane bientôt de retour sur un banc

Le retour de Zinédine Zidane dans le monde du foot se précise. Présent à Toulon ce lundi soir, pour le compte d’un match des légendes, « Zizou » a été questionné sur son avenir. « Quand est-ce qu’on vous revoit sur le terrain ? Bientôt, j’espère ! Et sur un banc ? Bientôt aussi », a-t-il souri au micro des journalistes.

Zinédine Zidane n’a plus coaché depuis son départ du Real Madrid en 2021. Depuis, l’ancien joueur et coach du club merengue a été associé au Paris Saint-Germain, à la Juventus et même à la sélection du Brésil. Bien évidemment, son nom revient aussi avec insistance pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, après le Mondial 2026.