Al-Ittihad veut tenter le gros coup Didier Deschamps !

Cette saison, Al-Ittihad est en difficulté. Après avoir sécurisé le titre l’année dernière après une saison remarquable en championnat, le club de Djeddah connaît un terrible retour sur Terre. Actuellement huitièmes en championnat, les coéquipiers de Karim Benzema viennent de se faire battre lors du choc face à Al-Ahli en championnat. Une défaite qui a causé énormément de tort au champion saoudien en titre.

La suite après cette publicité

En effet, comme nous vous le rapportions en exclusivité ce week-end, Sergio Conceicao, arrivé il y a quelques semaines, est déjà fortement contesté. Alors que ses méthodes ne font pas l’unanimité, le coach portugais est sous la pression d’un vestiaire qui l’a déjà lâché. Et avec 13 points de retard sur le leader Al-Nassr, la situation devient brûlante pour l’équipe en jaune et noir. Pouvant être limogé rapidement, le coach portugais pourrait être remplacé dans les prochaines semaines et plusieurs noms commencent déjà à sortir. Parmi ceux-là, Didier Deschamps.

Didier Deschamps à Al-Ittihad après la Coupe du monde ?

Comme le rapporte ce lundi le quotidien L’Equipe, Al-Ittihad aimerait enrôler Didier Deschamps à l’avenir. Pour autant, la transaction est loin d’être bouclée. Alors qu’il va disputer sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus cet été, l’ancien entraîneur de l’OM ne veut pas entendre parler de son avenir avant cette échéance. Ainsi, Al-Ittihad va devoir prendre son mal en patience. Ces derniers temps, le sélectionneur de 57 ans avait expliqué qu’il avait pu "avoir des contacts" avec l’Arabie saoudite et qu’il ne se fermerait aucune porte à l’avenir.

La suite après cette publicité

S’il rejoint l’Arabie saoudite et Al-Ittihad, Deschamps pourrait retrouver N’Golo Kanté, champion du monde 2018 et présent pour le rassemblement de novembre avec la France. Des retrouvailles qui pourraient également avoir lieu avec Karim Benzema avec qui l’histoire est plus tourmentée. Il existe également un monde dans lequel Didier Deschamps s’engage cet été avec Al-Ittihad où Benzema et Kanté ne seraient plus : les deux joueurs sont en fin de contrat avec le club saoudien le 30 juin prochain.