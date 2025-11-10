Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le huitième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et en tête du classement, on retrouve Erling Haaland. Le buteur norvégien a encore fait parler la poudre ce dimanche contre Liverpool (3-0). Le joueur de Manchester City comptabilise désormais 14 buts en 11 matches.

Juste derrière, on retrouve Harry Kane avec ses 13 buts en 10 matches. Le buteur anglais a évité la défaite du Bayern Munich ce samedi face à l’Union Berlin avec une réalisation en fin de partie pour arracher le 2-2. Il remonte au deuxième rang. Le podium est complété par l’attaquant japonais Ayase Ueda. Ce dernier a inscrit 13 buts en 12 matches, mais est resté muet hier contre Go Ahead Eagles (défaite 2-1).

La concurrence se rapproche

Kylian Mbappé échoue au pied du podium avec 13 buts en 12 matches. L’attaquant du Real Madrid reste sur un décevant match nul (0-0) contre le Rayo Vallecano. Cinquième, Aleksey Batrakov suit avec 10 buts en 14 matches. Le milieu offensif russe n’a toutefois pas joué hier contre le FK Orenbourg (1-0). En sixième position, on retrouve Vangelis Pavlidis qui suit avec 9 buts en 11 matches. Le buteur grec a marqué malgré le nul décevant de son équipe contre Casa Pia (2-2).

Joaquin Panichelli suit au septième rang avec 9 buts en 12 matches. Le buteur argentin de Strasbourg n’a toutefois pas marqué hier lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Lille. Avec un doublé contre Kifisa (3-1), Ayoub El Kaabi fait son apparition dans ce classement. Le buteur marocain de l’Olympiakos affiche 8 buts en 10 matches. C’est un peu mieux que Pablo le buteur de Gil Vicente. Le Brésilien affiche 8 buts en 11 matches, mais n’a pas marqué hier contre AVS (1-1). Enfin, Mason Greenwood arrive dixième avec les mêmes statistiques. L’Anglais reste sur un pion contre Brest (3-0).

Igor Thiago (Brentford), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Esteban Lepaul (Stade Rennais), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Alessandro Vogt (Saint-Gall), Chris Bedia (Young Boys), Brayan Gil (Baltika Kaliningrad), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Guus Til (PSV Eindhoven), Paul Onuachu (Trabzonspor) et Mirlind Daku (Rubin Kazan) comptabilisent 8 réalisations également. Maksim Glushenkov (Zenit), Dmitry Vorobyev (Lokomotiv Moscou), Valentino Müller (WSG Tirol), Elias Havel (Hartberg), Petar Ratkov (Red Bull Salzbourg), Kingstone Mutandwa (SV Ried), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Christopher Ibayi (Thoune FC), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian), Omri Gandelman (La Gantoise), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Robert Lewandowski (FC Barcelone) pointent à 7 buts.

Le classement des tops buteurs européens