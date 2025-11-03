Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le septième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie, ils sont nombreux à avoir fait trembler les filets. Et en tête du classement, c’est une guerre à trois entre Harry Kane, Erling Haaland et Kylian Mbappé qui se poursuit depuis le début de saison. Le Norvégien prend la tête grâce à son doublé contre Bournemouth et s’offre déjà 13 buts en 10 rencontres disputées.

Sur le podium, Kylian Mbappé a fait de même en marquant à deux reprises contre Valence, portant son total à 13 buts en 11 rencontres. Muet depuis deux journées, Harry Kane pointe avec 12 buts en 9 rencontres disputées et sort du top 3. Mais entre les trois mastodontes, le Japonais Ayase Ueda leur tient tête avec 13 buts en 11 journées après son doublé avec Feyenoord, contre Volendam, et détient la deuxième place du classement. En cinquième position, Aleksey Batrakov stagne avec 10 buts en 14 matches. Il est resté muet ce dimanche lors de la défaite contre le Zenit (0-2).

Esteban Lepaul intègre le top 10

Premier joueur de Ligue 1 du top 10, Joaquin Panichelli arrive à la sixième place. Lourdement battu par Rennes avec Strasbourg, l’attaquant argentin est désormais doté de 9 buts en 11 matches et devance d’une courte tête Vangelis Pavlidis. L’attaquant grec de Benfica est resté muet contre Guimaraes, ce weekend. Derrière, Esteban Lepaul fait son entrée grâce à son joli triplé contre Strasbourg, qui porte son total à 8 buts en 11 journées. En neuvième position, on retrouve Ismael Saibari qui gratte des points grâce à son doublé contre Sittard, lors de la large victoire du Feyenoord (5-2).

Enfin, la dixième position revient à l’attaquant du Rubin Kazan, Mirlind Daku, auteur de 8 buts en 14 journées de Premier League russe. Derrière eux, de nombreux noms pointent à 7 buts comme Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Mason Greenwood (OM), Luis Suarez (Sporting CP) ou Alessandro Vogt (Saint-Gall). Plus bas, Pavel Sulc (OL), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Mauro Icardi (Galatasaray), Sofiane Diop (Nice) ou encore Danny Welbeck pointent à six buts.

Le classement des tops buteurs européens