Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le cinquième bilan de la saison du classement des top buteurs européens.. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Comme depuis le début de la saison, c’est Harry Kane qui arrive en tête. De nouveau buteur contre le Borussia Dortmund (2-1), l’attaquant du Bayern Munich comptabilise désormais 12 buts en 7 matches.

C’est mieux que son rival norvégien Erling Haaland qui reste cramponné à la deuxième position. Le joueur de Manchester City a encore fait parler la poudre ce samedi lors d’une victoire 2-0 contre Everton. Grâce à un joli doublé, il affiche désormais un incroyable bilan de 11 buts en 8 matches. Le podium est complété par le Japonais Ayase Ueda qui écrase tout sur son passage avec le Feyenoord. Auteur d’un triplé ce dimanche lors du festival 7-0 de son équipe contre l’Heracles Almelo, il dispose désormais de 11 buts en 9 matches.

Joaquin Panichelli fait son apparition

Également décisif hier lors d’un court succès 1-0 contre Getafe, Kylian Mbappé s’empare de la quatrième position avec ce nouveau but. L’attaquant français dispose d’un solide bilan de 10 buts en 9 matches. C’est mieux que le Russe Aleksey Batrakov et ses 10 buts en 12 matches. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou a encore frappé samedi lors d’une victoire 3-0 dans le derby contre le CSKA Moscou. Il devance Mirlind Daku qui suit juste derrière avec 8 buts en 12 matches.

La Ligue 1 dispose d’un représentant avec l’apparition de Joaquin Panichelli. Le buteur argentin a vu double vendredi soir lors de ce match nul 3-3 entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Il compte ainsi 7 buts en 8 matches. Cela lui permet d’être devant Paul Onuachu. Le buteur de Trabzonspor a marqué 7 fois en 9 rencontres et a encore empilé un pion contre Rizespor (2-1) ce samedi. Dmitriy Vorobyev arrive de son côté au neuvième rang grâce à ses 7 buts en 11 matches. Le buteur du Lokomotiv Moscou a aussi marqué dans ce derby contre le CSKA Moscou (3-0).

Enfin, Brayan Gil arrive dixième avec 7 buts en 12 matches. Luis Suarez (Sporting CP), Pablo (Gil Vicente), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Petar Ratkov (RB Salzbourg), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Valentino Müller (WSG Tirol), Chris Bedia (Young Boys), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Antoine Semenyo (Bournemouth), Markus Pink (Wolfsberger AC), Christopher Ibayi (Thoune), Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Clayton (Rio Ave) échouent aux portes du top 10 avec 6 buts.

Le classement des tops buteurs européens