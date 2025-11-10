L’OL et Eagle annoncent un nouveau partenariat

Eagle et l’Olympique Lyonnais annoncent un nouveau partenariat. Cette fois, les Gones se sont associés avec la formation marocaine de l’Ittihad Riadi de Tanger (9e de son championnat). Cet accord vise à prêter main-forte à la formation africaine aussi bien sur et en dehors du terrain.

«Eagle Football Group (EFG), propriétaire de l’Olympique Lyonnais, et l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) annoncent la signature d’un partenariat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2028, visant à accompagner le club marocain dans son développement sportif, structurel et humain. À travers cet accord, Eagle Football Group mettra à disposition de l’IRT son expertise reconnue dans la formation, la structuration de clubs et le management de la performance. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de long terme, destinée à renforcer la compétitivité de l’IRT et à soutenir la professionnalisation de son organisation. Les axes clés de collaboration incluent :