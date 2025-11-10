L’OL et Eagle annoncent un nouveau partenariat
Eagle et l’Olympique Lyonnais annoncent un nouveau partenariat. Cette fois, les Gones se sont associés avec la formation marocaine de l’Ittihad Riadi de Tanger (9e de son championnat). Cet accord vise à prêter main-forte à la formation africaine aussi bien sur et en dehors du terrain.
«Eagle Football Group (EFG), propriétaire de l’Olympique Lyonnais, et l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) annoncent la signature d’un partenariat de trois ans, jusqu’au 30 juin 2028, visant à accompagner le club marocain dans son développement sportif, structurel et humain. À travers cet accord, Eagle Football Group mettra à disposition de l’IRT son expertise reconnue dans la formation, la structuration de clubs et le management de la performance. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de long terme, destinée à renforcer la compétitivité de l’IRT et à soutenir la professionnalisation de son organisation. Les axes clés de collaboration incluent :
- L’accompagnement du staff technique et de formation dans la mise en place de méthodologies d’entraînement adaptées aux standards internationaux ;
- Le développement et la structuration de la cellule de haute performance et de recrutement ;
- Le soutien au développement de l’académie et des programmes de formation de jeunes talents marocains ;
- La création de synergies opérationnelles et de partage d’expertise entre les équipes d’EFG et celles de l’IRT.
- Ce partenariat traduit une volonté commune d’échanger, d’apprendre et de progresser ensemble, en s’appuyant sur la richesse du football marocain et l’expérience internationale reconnue d’Eagle Football Group et des techniciens de l’Olympique Lyonnais, dans l’accompagnement du développement des structures sportives vers la professionnalisation et le haut niveau.»
