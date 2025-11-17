OL : le Real Madrid va insérer une clause spéciale dans le prêt d’Endrick

La présence d’Endrick en France ces dernières heures a fait parler, mais on ne sait pas encore si le Brésilien s’y trouvait avec sa femme en vue de son arrivée à Lyon. Une chose est sûre : l’Olympique Lyonnais et le Real Madrid négocient toujours le prêt de l’international auriverde.

Pour rappel, les dernières informations assuraient que les Gones paieraient la moitié du salaire du joueur estimé à 400 000€ par mois. Aujourd’hui, The Athletic nous apprend que l’accord entre Merengues et Rhodaniens devrait comporter également une clause qui obligerait les Lyonnais à verser une indemnité (dont le montant n’a pas été précisé) aux Madrilènes si l’attaquant ne dispute pas un nombre spécifique de matchs avec le club français. Rien d’étonnant puisque la Casa Blanca veut à tout prix que son joueur ait un maximum de temps de jeu.