L’OL traverse une première zone de crise !

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus. Déjà battu à deux reprises début octobre contre Toulouse, puis à Nice, les Lyonnais avaient retrouvé le chemin de la victoire contre Strasbourg. Mais depuis, les Gones ont enchainé deux terribles nuls contre le Paris FC et Brest, avant de subir une cruelle défaite contre le PSG et une autre chez le Real Betis, en Ligue Europa. La trêve n’a rien arrangé, puisque les Gones ont enchainé avec un triste nul concédé à Auxerre (0-0), un match qu’ils étaient même proches de perdre.

La suite après cette publicité

Dominik Greif a évité le pire

L’absence de Malick Fofana et d’autres cadres tels que Nicolas Tagliafico et Tyler Morton se font clairement ressentir, mais l’OL aurait pu faire mieux offensivement face à la lanterne rouge auxerroise et ne s’est procuré que trop peu d’occasions franches, sur ses sept tirs cadrés. Satriano, auteur d’une seule occasion à la 7e minute, a encore déçu et n’a réussi que 7 passes face à Auxerre. «La première mi-temps a été trop passive, la deuxième, on a essayé de jouer, mais c’est comme ça. On doit travailler pour améliorer les choses, c’est dommage», avait réagi Abner après la rencontre.

La suite après cette publicité

Mais les carences offensives n’ont pas été les seuls problèmes de l’OL ce dimanche, car Dominik Greif a évité à l’OL une terrible défaite contre le dernier du Championnat avec 5 arrêts décisifs, dont un penalty arrêté, après plusieurs erreurs au duel de la charnière lyonnaise. «On aurait aimé produire plus de choses offensivement, on a pas été capables de créer assez d’occasions pour marquer. On voulait repartir avec les trois points. C’est bien de faire de bons arrêts, mais j’échangerai cela contre trois points et c’est pour cela qu’on est déçu», a d’ailleurs réagi le portier lyonnais sur Ligue 1+.

L’OL plombé par une attaque en panne

Rejoint par l’entraîneur adjoint, Jorge Maciel, déçu de la prestation de ses joueurs. «C’est un point, mais ce n’est pas ce qu’on voulait. Auxerre était à un autre niveau, on n’a pas compris l’enjeu en première période. Il faut densifier le match, être plus déterminant, plus solide, tranchant dans les duels. Les deux gardiens sont les joueurs du match, il y a eu beaucoup de défauts de notre part, on perdait le ballon trop vite, on a souffert. Il faut surtout avoir de l’initiative, on aurait dû forcer le mouvement dans la profondeur, on n’a pas réussi à le faire, la circulation du ballon était trop molle. On a pas appuyé suffisamment offensivement, alors que des joueurs en face étaient avertis», a-t-il reconnu après la rencontre.

La suite après cette publicité

6e de Ligue 1 et possiblement 7e en fonction du résultat de Lille, contre le Paris FC, l’Olympique Lyonnais espère se ressaisir et retrouver le chemin de la victoire. Cela passera par une victoire contre le Maccabi Tel Aviv, jeudi, en Ligue Europa, avant la réception de Nantes ce week-end. Avant le mercato hivernal, l’OL devra limiter la casse pour rester dans le haut du tableau… dans l’attente de la potentielle arrivée d’Endrick qui soulagerait bien l’attaque lyonnaise après la pause.