La presse brésilienne annonce un accord entre l’OL et le Real Madrid pour Endrick

L’Olympique Lyonnais est d’attaque. Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais les pensionnaires du Groupama Stadium sont proches de s’offrir un très gros coup. Depuis quelques semaines, les Gones négocient avec le Real Madrid concernant le prêt sans option d’achat d’Endrick comme expliqué par nos soins. Lassé d’être sur le banc merengue, le jeune joueur de 19 ans, qui a de nombreux clubs à ses trousses, veut retrouver du temps de jeu et mettre toutes les chances de son côté pour participer à la Coupe du Monde 2026.

Endrick se rapproche de Lyon

Il a tout de suite érigé l’OL en priorité car c’est le seul club qui pouvait lui assurer une place de titulaire au poste de numéro 9 et de jouer une compétition européenne (la Ligue Europa). De plus, ses échanges avec Paulo Fonseca ont été très bons. Sans compter le fait que de nombreux joueurs brésiliens ont réussi à Lyon. Bref, tout était réuni pour que le footballeur de 19 ans soit séduit. Et il l’a été, lui qui sait qu’il peut encore accrocher une place dans la liste de Carlo Ancelotti pour le prochain Mondial. Ce matin, le sélectionneur du Brésil lui a d’ailleurs envoyé un message dans la presse.

« Oui, je lui ai parlé au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant, il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui est le mieux pour lui. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu’il est important pour lui de revenir sur le terrain et de montrer ses qualités.»

Le Real Madrid et l’OL s’entendent

Sauf retournement de situation, c’est à Lyon et en France qu’il va le faire. Ce mardi soir, Globo Esporte révèle que l’arrivée d’Endrick n’est qu’une question de temps. L’OL et le Real Madrid sont entrés dans la phase finale de ce dossier cette semaine lors de multiples réunions. Le club espagnol a donné son accord afin que le joueur puisse s’en aller cet hiver en prêt. Il restera entre Rhône et Saône durant 6 mois. Les dirigeants lyonnais font déjà des propositions aux Madrilènes pour accélérer les formalités administratives du contrat, qui sera signé à la fin de l’année 2025 à l’approche du mercato d’hiver.

En ce qui concerne les détails de ce deal, GE indique qu’ils sont confidentiels. Mais la publication brésilienne précise toutefois que le Real Madrid, qui a déjà donné son accord verbal, ne veut pas inclure d’option d’achat. Pour se protéger, car le mercato est encore loin, les Merengues vont a priori inclure des clauses leur permettant de retenir Endrick ou de le faire revenir en cas de blessure d’un attaquant dans le groupe de Xabi Alonso. Mais Endrick a déjà la tête à Lyon. Preuve en est, ses proches sont en train de lui chercher une maison dans la ville française.