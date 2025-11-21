La mise au point de Philippe Diallo sur la Ligue 3

La professionnalisation de la 3e division est un vieux serpent de mer mais cette fois, le projet se concrétise doucement. La FFF doit proposer plusieurs évolutions réglementaires sur la création de cette fameuse Ligue 3 lors de la prochaine Assemblée fédérale du 13 décembre prochain. L’objectif affiché est de lancer ce tout nouveau championnat lors de la prochaine saison 2026/2027.

La suite après cette publicité

«Le format de la compétition a été adopté par le comité exécutif : 18 clubs, deux montées directes, un play-off pour accéder à la Ligue 2. Les travaux portent maintenant sur les modalités de régulation qui sont à la fois sportives et financières. L’assemblée fédérale de décembre 2025 aura à connaître les premiers textes pour la mise en œuvre de cette Ligue 3 professionnelle en juillet 2026», assure Philippe Diallo, le président de la fédération ce vendredi à L’Equipe.