Ligue 1 : l’OL concède un triste nul à Auxerre et ne gagne plus

Retombé de son nuage après son début de saison canon, l’Olympique Lyonnais traverse une période plus compliquée avec une seule victoire enregistrée sur les cinq derniers matches. Pour ne rien arranger, Paulo Fonseca devait faire face à une avalanche d’absences, avec les forfaits de Fofana, Ghezzal, Kluivert et les suspensions de Tagliafico, Morton et Hateboer. Merah était donc aligné dans un rôle de meneur de jeu, derrière Satriano, Karabec et Moreira pour retrouver le succès contre une formation auxerroise lanterne rouge de Ligue 1.

Mais les derniers du classement ont pourtant fait énormément de mal aux Lyonnais en première période. Si Satriano a pu tester Léon sur une tête bien placée (7e), la défense lyonnaise a clairement été en difficulté et une mauvaise relance permettait à Matondo de reprendre dans les filets de Greif… mais Mara était fautif d’une charge sur Mata (13e). Et après une nouvelle erreur de Niakhaté, le Sénégalais offrait un penalty à la suite d’un débordement de Sékou Mara. Là encore, l’OL s’en sortait très bien grâce à un arrêt décisif de Greif devant Sinayoko (25e). L’AJA s’offrait une nouvelle opportunité devant le but lyonnais à la suite du centre en retrait de Sy complètement manqué par Danois dans le but vide (30e).

L’OL peut remercier Greif

L’OL pouvait remercier son gardien et le manque de réalisme auxerrois pour reprendre espoir après la pause. Avec un meilleur visage et surtout plus d’envie offensivement, les Lyonnais poussaient, mais les plus belles occasions restaient icaunaises, à l’image d’un nouveau duel entre Sinayoko et Greif remporté par le portier slovaque (67e). Les Gones, malgré l’entrée de Sulc à la pause, ne parvenaient pas du tout à amener du danger dans une défense de l’AJA plutôt tranquille face à un OL qui n’aura quasiment pas eu d’occasion franche ce dimanche.

Finalement, après un léger réveil lyonnais dans le temps additionnel, c’est l’AJ Auxerre qui peut avoir des regrets après avoir manqué plusieurs grosses occasions, dont un penalty sorti par Greif, face à une formation lyonnaise qui n’aura réussi à rien offensivement. Les deux équipes se séparent ainsi avec un point du nul qui n’arrange personne puisque Auxerre reste bon dernier avant d’aller chez le Paris FC et l’OL ne gagne toujours pas et risque de sortir du top 6 à la fin de la journée. Les Gones iront ensuite en Serbie, pour affronter le Maccabi Tel Aviv en Europa League.