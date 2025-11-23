Auxerre - Lyon : les compositions sont là !
L’OL est sous pression à Auxerre ! Les Lyonnais se déplacent chez l’AJA à 15h pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct commenté). Avec les victoires du PSG, de l’OM et de Lens ce week-end, Lyon doit gagner pour rester au contact du podium, 8 pts devant. Au coup d’envoi, l’OL est hors des places européennes ! Auxerre, bon dernier avec 7 pts, est en grande souffrance.
Pour cette affiche, Lyon doit composer avec les absences devant. Satriano devrait être aligné en faux 9, devant Karabec, Merah et Moreira. Tolisso et Tessmann seront devant la charnière Mata-Niakhate, Maitland-Niles et Abner Vinicius protégeant les couloirs. Pour Auxerre, Mara sera en pointe du 4-3-3, Sinayoko et Namaso animant les côtés.
Les compositions
Auxerre : Leon (cap.) - Sy, Diomande, Akpa, Mensah - Matondo, El Azzouzi, Danois - Sinayoko, Mara, Namaso
Lyon : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner Vinicius - Tolisso (cap.), Tessmann - Karabec, Merah, Moreira - Satriano
