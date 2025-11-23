Menu Rechercher
OL : le record fou d’Adil Hamdani, entré à Auxerre

Par Josué Cassé
1 min.
Le Groupama Stadium de Lyon-Décines @Maxppp

Ce dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1, l’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à l’AJ Auxerre. De quoi confirmer les difficultés actuelles des troupes de Paulo Fonseca. À la 84e minute, le très jeune Adil Hamdani, convoqué pour la première fois avec le groupe, a lui remplacé Adam Karabec.

Ligue 1 McDonald's
Adil Hamdani est devenu le troisième joueur le plus jeune à évoluer en @Ligue1 avec l'@OL au 21e siècle 💎
Voir sur X

En effectuant ses débuts chez les professionnels, du haut de ses 16 ans et 306 jours, Adil Hamdani a également marqué les esprits puisqu’il est devenu le troisième plus jeune joueur du club au XXIe siècle, après Willem Geubbels et Rayan Cherki.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Adil Hamdani

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Adil Hamdani Adil Hamdani
