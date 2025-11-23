OL : le record fou d’Adil Hamdani, entré à Auxerre

Ce dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1, l’OL n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à l’AJ Auxerre. De quoi confirmer les difficultés actuelles des troupes de Paulo Fonseca. À la 84e minute, le très jeune Adil Hamdani, convoqué pour la première fois avec le groupe, a lui remplacé Adam Karabec.

En effectuant ses débuts chez les professionnels, du haut de ses 16 ans et 306 jours, Adil Hamdani a également marqué les esprits puisqu’il est devenu le troisième plus jeune joueur du club au XXIe siècle, après Willem Geubbels et Rayan Cherki.