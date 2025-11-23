OL : le nouvel arrêt exceptionnel de Dominik Greif

Déjà immense en première période, Dominik Greif a une nouvelle fois sorti l’OL d’une situation compliquée à Auxerre. Bousculés par l’AJA lors de la 13e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca ont même failli concéder l’ouverture du score lorsque Lassine Sinayoko s’est présenté face au gardien lyonnais sur penalty. Mais le portier a remporté le duel et repoussé la tentative, maintenant le score à 0-0 à la pause, malgré les difficultés collectives de son équipe.

Et comme si cela ne suffisait pas, Greif a encore brillé : à la 66e minute, Sinayoko pensait cette fois prendre sa revanche avec un tir fort à bout portant, mais le gardien slovaque s’est déployé pour réaliser un arrêt exceptionnel et sauver une nouvelle fois les siens. Invincible ce dimanche, Greif a écœuré les Auxerrois et permis aux Lyonnais de rester en vie dans un match où il aura longtemps été leur bouclier.