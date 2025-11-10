OL : la fierté de Corentin Tolisso malgré le revers contre le PSG

Au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-3), le capitaine rhodanien Corentin Tolisso s’est exprimé sur X avec un court message de fierté : « On reviendra plus fort… Fier de mon équipe, fier de mes supporters, fier d’être Lyonnais ». Dans les commentaires de son post, les supporters lyonnais s’unissent derrière une équipe qui a tout donné sur le terrain, malgré plusieurs absences.

Les Gones ont failli arracher le point du nul, avant que le Portugais Joao Neves ne délivre les Parisiens de la tête sur corner dans le temps additionnel. Avec ce résultat, l’OL a enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire (deux nuls et deux défaites).