PSG : João Neves raconte son but de la victoire

Lyon 2-3 PSG

Dimanche soir, le PSG allait rentrer à Paris avec 1 point dans ses valises. Mais João Neves (21 ans) a finalement sauvé les siens grâce à son but de la tête dans les arrêts de jeu (2-3). En zone mixte, le Portugais est revenu sur le sujet.

«C’était un match difficile. Il y a eu beaucoup d’intensité et de vitesse. Je pense qu’à la fin, on a tout fait pour marquer et gagner. Je suis petit. Donc peut-être qu’ils (les adversaires, ndlr) m’oublient. Selon moi, c’est un point fort de mon jeu. Je le travaille à l’entraînement, à l’échauffement. Je suis prêt pour ce type d’actions ou de moments. »

