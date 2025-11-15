Daniel Muñoz répond cash à l’intérêt du PSG

La blessure d’Achraf Hakimi et son absence prolongée avec la Coupe d’Afrique des Nations a mis en évidence le manque de profondeur au poste de latéral droit au PSG. Luis Enrique a déjà de quoi pallier la sortie du Marocain avec Zaïre-Emery, Zabarnyi ou encore Joao Neves, lesquels ont tous déjà dépanné dans ce rôle. Le très jeune (16 ans) David Boly pourrait aussi avoir sa chance. Une autre solution serait de passer par la case mercato. Le club de la capitale aurait l’intention de recruter un défenseur polyvalent dans les prochains mois comme Eric Garcia, dont le nom a été cité. Une rumeur venue de Colombie a également évoqué un intérêt pour Daniel Muñoz, latéral droit de 29 ans de Crystal Palace.

«On parle beaucoup de différents clubs. Jouer pour l’un d’eux serait un rêve, que ce soit Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United, répond l’intéressé depuis la sélection colombienne, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028 avec les Eagles. Je travaille dur pour y parvenir. Je me donne à fond chaque jour pour peut-être attirer leur attention. Pour l’instant, je me concentre sur mon club, sur mes performances à Crystal Palace. Je ne suis pas vraiment au courant des rumeurs. Je n’ai aucune information sur un éventuel intérêt de ces équipes. On verra bien à l’approche du mercato hivernal. Pour le moment, je suis pleinement concentré sur mes deux matchs avec l’équipe nationale.»