Mercato : mauvaise nouvelle pour l’une des pistes préférées du PSG

Luis Enrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait le pari l’été dernier de ne quasiment pas retoucher l’effectif sacré champion d’Europe à Munich. Hormis Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi, le club de la capitale n’a pas jugé utile de se renforcer ailleurs. Aujourd’hui, la donne est différente. Suite à la cascade de blessures et à la méforme de certains, nous vous avons révélé en exclusivité que les Rouge et Bleu réfléchissaient à recruter trois renforts, dès cet hiver si possible.

En clair, les champions de France en titre ciblent un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes. Et pour ce qui est du défenseur polyvalent, l’une des pistes explorées mène en Catalogne. Libre de tout contrat en juin prochain, Éric Garcia (24 ans) est un joueur très apprécié par Luis Enrique. Dans le portrait de l’Espagnol que nous vous avions proposé, il était établi que Luis Enrique adorait ce profil de joueur bon techniquement dans la relance et capable d’évoluer au poste de latéral, mais aussi au milieu.

Garcia à deux doigts de prolonger son contrat

Il ne faut pas oublier non plus que Luis Enrique est l’homme qui a donné à Éric Garcia l’opportunité de découvrir l’équipe d’Espagne. Car depuis, le défenseur blaugrana n’y est plus jamais retourné. Cependant, tous ces éléments mis bout à bout ne devraient pas peser si lourd que ça dans la balance si l’on en croit la presse catalane. Conscient d’être attaqué par le PSG, le Barça s’était déjà dit confiant quant à une prolongation de son joueur. Aujourd’hui, Sport va un peu plus loin. « La prolongation se rapproche pour Éric », titre le journal local.

Seul joueur, avec Marcus Rashford, à avoir participé à tous les matches officiels du Barça depuis le début de la saison, Garcia est l’un des hommes forts d’Hansi Flick. De quoi éloigner les doutes qu’il avait sur la continuité de son aventure chez les Culés selon le média. Le défenseur ne penserait qu’à rester dans son club et son agent, Ivan De La Peña, négocie avec Deco depuis plusieurs semaines. Un accord serait tout proche et l’idée est de signer un nouveau bail jusqu’en 2029, avec la possibilité de l’étendre jusqu’en 2030. La signature de ce contrat est espérée dans les prochaines semaines, mais avant la fin de l’année 2025.