Le PSG s’attaque à Eric Garcia !

À l’heure où l’infirmerie parisienne gonfle plus qu’elle ne désemplit, Luis Enrique et son staff n’ont sans doute jamais autant compté les jours avant un mercato. Cet après-midi, les dernières informations médicales dévoilées par le PSG inspiraient peu à l’optimisme : Ousmane Dembélé souffre d’une lésion au mollet et manquera plusieurs semaines de compétition, comme Achraf Hakimi, dont l’entorse à cheville devrait certainement le tenir écarté des terrains jusqu’au début de la CAN.

Nuno Mendes n’a pas échappé au virus, puisque le Portugais souffre également d’une entorse au niveau du genou. Si les blessures s’enchaînent ailleurs, la charnière centrale de Luis Enrique est moins impactée depuis le début de saison. Marquinhos est désormais opérationnel après avoir été touché à la cuisse, même si le Brésilien affirmait hier qu’il n’était pas à 100% face au Bayern Munich. Quant à Pacho et Illya Zabarnyi, aucun des deux n’a pour le moment été blessé cette saison. Mais jusqu’à quand ?

La polyvalence d’Eric Garcia plaît en interne

Traditionnellement, le mercato de janvier n’est pas celui des grands chamboulements, mais bien celui des ajustements. Dans cette perspective, Paris devrait l’exploiter en tentant de se renforcer à des postes stratégiques, comme en défense centrale. Marquinhos a aujourd’hui 31 ans, Pacho enchaîne les matchs comme peu, tandis que Zabarnyi se cherche encore. C’est ainsi que le champion d’Europe en titre ciblerait aujourd’hui Eric Garcia, comme révélé par L’Equipe, et déjà par la presse espagnole il y a quelques semaines.

Joueur de devoir, mais surtout joueur fiable, le joueur du Barça a aussi pour lui sa polyvalence, puisqu’il évolue cette saison indifféremment dans le couloir droit comme dans l’axe. Hansi Flick l’a d’ailleurs utilisé à 14 reprises cette saison, et l’ex-défenseur de Manchester City a montré qu’il pouvait être plus qu’un simple intérimaire. Il faudra voir jusqu’où ce dossier ira, mais ces dernières heures, le nom de l’Espagnol revenait fréquemment en interne. Pour un prêt ou un transfert sec ? Les prochaines semaines devraient aussi nous aider à mieux le savoir.