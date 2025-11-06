Real Betis Balompié - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 4e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un choc en Espagne entre le Real Betis Balompié et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Espagnols s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alvaro Vallés dans les cages derrière Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan et Valentin Gomez. Le milieu de terrain est assuré par Pablo Fornals et Marc Roca. Devant, Cédric Bakambu est accompagné par Antony, Giovani Lo Celso et Ez Abde.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Tanner Tessmann et Mathys De Carvalho composent l’entrejeu avec Khalis Merah un cran plus haut. En pointe, Martin Satriano est soutenu par Adam Karabec et Enzo Molebe.

Les compositions

Real Betis Balompié : Vallés - Ruibal, Llorente, Natan, Gomez - Fornals, Roca - Antony, Lo Celso, Abde - Bakambu

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, De Carvalho - Karabec, Merah, Molebe - Satriano