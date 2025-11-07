MU : Leny Yoro explique son choix d’avoir refusé le Real Madrid

Grande révélation du centre de formation du LOSC, Leny Yoro (19 ans) avait fait le choix de rejoindre Manchester United, avec un contrat de cinq ans et un transfert estimé à 62 millions d’euros hors bonus. Un choix qui avait fait débat, alors que plusieurs clubs, dont le Real Madrid, avait sollicité le jeune Français à l’été 2024. De retour en tant que titulaire après des débuts freinés par une fracture du pied, Leny Yoro est revenu sur ses débuts chez les Red Devils et notamment son choix d’avoir refusé le Real Madrid.

«Je n’ai jamais éprouvé un sentiment de regret. Je connais Manchester United, je sais que parfois, on peut faire une mauvaise saison, mais ce club est un club de haut niveau, il n’y a donc aucun doute à ce sujet. Je connaissais le projet du club avant d’arriver. Bien sûr, je ne pouvais pas m’attendre à terminer la première année à la 15e place. Mais ce sont des choses auxquelles il faut aussi faire face. Il n’y avait pas que Madrid ou Manchester, beaucoup de clubs me courtisaient. J’ai choisi Manchester et j’en suis vraiment heureux. Mais vous avez le directeur du club, l’entraîneur, tous les joueurs, ils sont là pour vous pousser chaque jour», a expliqué le défenseur français au Telegraph.