CAN

Le Maroc a déjà le remplaçant d’Achraf Hakimi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp

Mardi soir, le ciel est tombé sur la tête d’Achraf Hakimi. Taclé par derrière par Luis Diaz lors du choc PSG-Bayern Munich, le Marocain a quitté le terrain en larmes. Son état a inquiété le club de la capitale comme le Maroc, qui s’apprête à accueillir la CAN le 21 décembre prochain. Hier en fin de journée, les champions de France ont donné des nouvelles du latéral droit. «Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Si aucune durée d’indisponibilité n’a été dévoilée, la presse espagnole, proche de l’entourage du joueur, a évoqué entre 8 et 10 semaines d’arrêt. Incertain, Hakimi est un élément fort de l’équipe dirigée par Walid Regragui. Mais le sélectionneur des Lions de l’Atlas a déjà une option si jamais Hakimi devait manquer la compétition ou une partie du tournoi. Al Mountakhab assure que Noussair Mazraoui est l’option envisagée par le coach. Le joueur de Manchester United avait notamment remplacé le Parisien lors de son absence face à la Tanzanie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
