Menu Rechercher
Commenter 5
Premier League

PL : Bryan Mbeumo élu joueur du mois d’octobre

Par Allan Brevi
1 min.
Bryan Mbeumo @Maxppp

Arrivé cet été du côté de Manchester United en provenance de Brentford pour environ 80 millions d’euros, il a été recruté après avoir réalisé un très bon exercice 2024-2025 (20 buts en Premier League). Et Bryan Mbeumo a enfin réussi à mettre tout le monde d’accord à Manchester. En effet, après des débuts assez contrastés en septembre avec 0 but, il vient d’être élu joueur du mois d’octobre 2025 de Premier League ce vendredi.

La suite après cette publicité
Premier League
At the heart of @ManUtd's return to form ❤️

Bryan Mbeumo is October's @EASPORTSFC Player of the Month!
Voir sur X

En octobre, le Camerounais de 26 ans a été impressionnant sous les ordres de Ruben Amorim : auteur d’un doublé lors de la victoire 4-2 contre Brighton, d’un but lors du derby contre Liverpool (1-2) et d’une passe décisive contre Sunderland (2-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Bryan Mbeumo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Bryan Mbeumo Bryan Mbeumo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier