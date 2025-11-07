Premier League
PL : Bryan Mbeumo élu joueur du mois d’octobre
1 min.
@Maxppp
Arrivé cet été du côté de Manchester United en provenance de Brentford pour environ 80 millions d’euros, il a été recruté après avoir réalisé un très bon exercice 2024-2025 (20 buts en Premier League). Et Bryan Mbeumo a enfin réussi à mettre tout le monde d’accord à Manchester. En effet, après des débuts assez contrastés en septembre avec 0 but, il vient d’être élu joueur du mois d’octobre 2025 de Premier League ce vendredi.
La suite après cette publicité
Premier League @premierleague – 12:00
At the heart of @ManUtd's return to form ❤️Voir sur X
Bryan Mbeumo is October's @EASPORTSFC Player of the Month!
Bryan Mbeumo is October's @EASPORTSFC Player of the Month!
En octobre, le Camerounais de 26 ans a été impressionnant sous les ordres de Ruben Amorim : auteur d’un doublé lors de la victoire 4-2 contre Brighton, d’un but lors du derby contre Liverpool (1-2) et d’une passe décisive contre Sunderland (2-0).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La soirée désastreuse des clubs français en Europe, l’Angleterre éblouie par le talent de Rayan Cherki
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Le PSG annonce les longues indisponibilités d’Ousmane Dembélé, d’Achraf Hakimi mais aussi de Nuno Mendes !
Explorer