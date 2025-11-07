PL : Bryan Mbeumo élu joueur du mois d’octobre

Arrivé cet été du côté de Manchester United en provenance de Brentford pour environ 80 millions d’euros, il a été recruté après avoir réalisé un très bon exercice 2024-2025 (20 buts en Premier League). Et Bryan Mbeumo a enfin réussi à mettre tout le monde d’accord à Manchester. En effet, après des débuts assez contrastés en septembre avec 0 but, il vient d’être élu joueur du mois d’octobre 2025 de Premier League ce vendredi.

En octobre, le Camerounais de 26 ans a été impressionnant sous les ordres de Ruben Amorim : auteur d’un doublé lors de la victoire 4-2 contre Brighton, d’un but lors du derby contre Liverpool (1-2) et d’une passe décisive contre Sunderland (2-0).