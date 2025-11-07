Menu Rechercher
Liverpool : Alexander Isak va reprendre l’entraînement

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Alexander Isak @Maxppp

Arrivé cette saison à Liverpool, Alexander Isak n’a disputé que 8 matches (1 but, 1 passe décisive) avec les Reds et depuis trois semaines, il est à l’infirmerie. Touché aux adducteurs, le Suédois est sur le chemin du retour selon son coach Arne Slot.

«Isak reprendra l’entraînement avec l’équipe après trois semaines d’absence. Je sais que j’ai dit il y a quelques semaines que sa pré-saison était terminée, mais trois semaines de rééducation ne suffisent pas pour le ramener à son niveau initial. Même si notre équipe de rééducation a fait un travail incroyable, rien ne peut remplacer les matchs. Encore une fois, je dois vous demander de lui laisser un peu de temps», a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
