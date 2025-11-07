Menu Rechercher
Commenter

Tino Kadewere s’est excusé auprès d’une journaliste

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kadewere @Maxppp

En début de saison, Tino Kadewere a vécu une mésaventure avec la sélection nationale du Zimbabwe. L’ancien joueur du FC Nantes et de l’OL a en effet été écarté de son équipe nationale, accusé d’avoir insulté une journaliste et de lui avoir touché la poitrine. Aujourd’hui, dans les colonnes de Ouest-France, le joueur s’est défendu, niant toute forme de violence.

La suite après cette publicité

«Cette journaliste se permettait d’écrire des choses sur ma mère et ma femme. J’ai essayé de discuter avec elle en lui demandant si je lui avais fait quoi que ce soit pour mériter ça. Le ton est monté, mais on en est resté là. Mais comme c’était en public, la fédération m’a conseillé de m’excuser, et c’est ce que j’ai fait», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Zimbabwe
Aris
Tino Kadewere

En savoir plus sur

Zimbabwe Flag Zimbabwe
Aris Logo Aris Salonique
Tino Kadewere Tino Kadewere
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier