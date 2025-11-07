Tino Kadewere s’est excusé auprès d’une journaliste

En début de saison, Tino Kadewere a vécu une mésaventure avec la sélection nationale du Zimbabwe. L’ancien joueur du FC Nantes et de l’OL a en effet été écarté de son équipe nationale, accusé d’avoir insulté une journaliste et de lui avoir touché la poitrine. Aujourd’hui, dans les colonnes de Ouest-France, le joueur s’est défendu, niant toute forme de violence.

«Cette journaliste se permettait d’écrire des choses sur ma mère et ma femme. J’ai essayé de discuter avec elle en lui demandant si je lui avais fait quoi que ce soit pour mériter ça. Le ton est monté, mais on en est resté là. Mais comme c’était en public, la fédération m’a conseillé de m’excuser, et c’est ce que j’ai fait», a-t-il confié.