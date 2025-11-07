EdF : Didier Deschamps confirme des contacts avec un club saoudien

Dans quelques mois, Didier Deschamps ne devrait plus être le sélectionneur de l’équipe de France. Comme annoncé depuis plusieurs mois maintenant, le technicien français a décidé d’arrêter les Bleus après le Mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Reste à savoir s’il reprendra directement du service ou s’il prendra un peu de repos.

Dans un entretien accordé à Telefoot, Didier Deschamps a été questionné sur des offres et notamment sur un intérêt d’un club saoudien. Et DD a réfléchi longtemps avant de donner sa réponse. «Hmmm… J’ai pu avoir des contacts oui…», a-t-il lancé avec le pragmatisme qui le caractérise. Un indice sur sa future destination ?