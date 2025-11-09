Menu Rechercher
OM : le Maroc appelle Ait Boudlal avec la blessure d’Aguerd

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a connu une soirée presque parfaite en s’imposant face à Brest (3-0). Presque, car la formation olympienne a perdu sur blessure son défenseur Nayef Aguerd. Et après la rencontre, le coach Roberto De Zerbi s’est montré plutôt alarmant, appelant le Maroc à le préserver lors de la prochaine trêve pour éviter qu’il ne manque la CAN à cause de cette pubalgie qu’il traîne depuis quelques semaines.

Équipe du Maroc
السيد وليد الركراكي يستدعي عبد الحميد أيت بودلال لمبارتي الموزمبيق و أوغندا

Mr. Hoalid Regragui has called up Abdelhamid Aït Boudlal for the matches against Mozambique and Uganda.

#DimaMaghrib 🇲🇦
Voir sur X

Une déclaration qui a forcément fait trembler les Lions de l’Atlas. Indispensable à la sélection, Nayef Aguerd va donc logiquement manquer au Maroc pour les deux amicaux face à l’Ouganda et au Mozambique. S’il n’est pas officiellement forfait, le Maroc a tout de même décidé de convoquer un nouveau défenseur central. Walid Regragui a appelé le jeune défenseur de Rennes Abdelhamid Aït Boudlal pour le suppléer.

