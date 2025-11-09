Serie A : l’Atalanta se fait gifler à la maison par le promu Sassuolo !

Rien ne va plus pour l’Atalanta. Humiliée à domicile par Sassuolo (0-3) à la New Balance Arena, la Dea a concédé sa deuxième défaite consécutive en Serie A, confirmant un inquiétant passage à vide. Les hommes d’Ivan Jurić, totalement dépassés dans l’intensité et les transitions, ont subi la loi d’un Sassuolo parfaitement organisé, porté par un Domenico Berardi clinique et un Andrea Pinamonti retrouvé. L’Italien a ouvert le score sur penalty (29e) avant que Pinamonti ne double la mise dès le retour des vestiaires (47e). Berardi a ensuite enfoncé le clou à la 66e minute, scellant une victoire sans contestation. Ce nouveau revers plonge davantage l’Atalanta dans la tourmente. Le club lombard glisse à la 13e place du classement, avec seulement 2 buts inscrits lors des cinq derniers matchs. Les tifosi de la Dea n’ont pas hésité à lancer en chœur une vague de huées au coup de sifflet final.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Sassuolo 16 11 +2 5 1 5 14 12 13 Atalanta 13 11 +2 2 7 2 13 11

Malgré une victoire convaincante en Ligue des Champions face à l’Olympique de Marseille en milieu de semaine, la dynamique en championnat reste catastrophique. L’ancien tacticien du Torino ne parvient plus à trouver la bonne formule, et la Dea semble avoir perdu l’identité offensive qui faisait sa force sous Gasperini. En interne, le climat est tout aussi tendu avec les frictions entre Ivan Jurić et certains cadres du vestiaire, notamment Ademola Lookman et le gardien Marco Carnesecchi. L’entraîneur croate reprocherait un manque d’implication et de discipline, tandis que certains joueurs dénoncent des méthodes trop rigides. Avec une équipe en perte de repères, une attaque muette et un vestiaire fracturé, l’Atalanta semble plus que jamais en crise. Le prochain déplacement en Campanie face au Napoli pourrait déjà s’apparenter à un match de la peur pour Jurić, dont la position s’affaiblit semaine après semaine.