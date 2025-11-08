Serie A : l’AC Milan laisse filer des points à Parme

L’AC Milan a concédé un nul inattendu sur la pelouse du Stadio Ennio Tardini, accroché par un courageux Parme (2-2) dans le cadre de la 11e journée de Serie A. Deuxième du championnat avant la rencontre, le club lombard pensait avoir fait le plus dur en menant rapidement 2-0 grâce à Alexis Saelemaekers (12e) et Rafael Leão sur penalty (25e). Dominateurs, les hommes de Massimiliano Allegri ont cependant manqué de rigueur défensive et se sont fait surprendre. Juste avant la pause, Adrián Bernabé a réduit l’écart d’une frappe splendide (45e+1), redonnant espoir à Parme.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 22 11 +8 6 4 1 17 9 17 Parme 8 11 -7 1 5 5 7 14

En seconde période, Enrico Delprato a profité d’un corner mal défendu pour égaliser (62e), plongeant le Tardini dans l’euphorie. Malgré une grosse pression milanaise dans le dernier quart d’heure, les Rossoneri n’ont pas trouvé la faille, butant sur un excellent Zion Suzuki. Ce résultat est une contre-performance pour Milan, qui reste 2ème, mais laisse filer des points précieux dans la course au titre. Parme, de son côté, reste englué en bas de tableau à la 17ème place, mais peut s’appuyer sur cette prestation courageuse pour espérer se relancer dans la lutte pour le maintien.