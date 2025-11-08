Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : l’AC Milan laisse filer des points à Parme

Par Valentin Feuillette
1 min.
Massimiliano Allegri @Maxppp
Parme 2-2 Milan

L’AC Milan a concédé un nul inattendu sur la pelouse du Stadio Ennio Tardini, accroché par un courageux Parme (2-2) dans le cadre de la 11e journée de Serie A. Deuxième du championnat avant la rencontre, le club lombard pensait avoir fait le plus dur en menant rapidement 2-0 grâce à Alexis Saelemaekers (12e) et Rafael Leão sur penalty (25e). Dominateurs, les hommes de Massimiliano Allegri ont cependant manqué de rigueur défensive et se sont fait surprendre. Juste avant la pause, Adrián Bernabé a réduit l’écart d’une frappe splendide (45e+1), redonnant espoir à Parme.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
2 Logo Milan Milan 22 11 +8 6 4 1 17 9
17 Logo Parme Parme 8 11 -7 1 5 5 7 14

En seconde période, Enrico Delprato a profité d’un corner mal défendu pour égaliser (62e), plongeant le Tardini dans l’euphorie. Malgré une grosse pression milanaise dans le dernier quart d’heure, les Rossoneri n’ont pas trouvé la faille, butant sur un excellent Zion Suzuki. Ce résultat est une contre-performance pour Milan, qui reste 2ème, mais laisse filer des points précieux dans la course au titre. Parme, de son côté, reste englué en bas de tableau à la 17ème place, mais peut s’appuyer sur cette prestation courageuse pour espérer se relancer dans la lutte pour le maintien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Parme
Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Parme Logo Parme
Milan Logo AC Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier