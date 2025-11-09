Genoa : les raisons de la venue de Daniele De Rossi

Après le départ de Patrick Vieira, le Genoa a opté pour Daniele De Rossi. S’il a choisi de rejoindre le club de Ligurie, c’est avant tout par passion pour le club et pour l’atmosphère unique du Luigi Ferraris, où les supporters, toujours nombreux et fervents, créent une ambiance qu’il affectionne particulièrement. L’ancien international italien a personnellement insisté pour concrétiser cet accord, séduit par l’histoire et la ferveur de l’équipe rossoblù.

Convaincu du potentiel du groupe malgré la position actuelle du club au classement, De Rossi croit pouvoir accomplir bien plus avec cet effectif. Son contrat court sur six mois, assorti d’une prolongation automatique d’un an en cas de maintien du Genoa en Serie A. Une perspective qu’il aborde avec détermination et confiance. L’heure de rebondir est arrivée pour l’une des équipes les plus anciennes d’Italie.