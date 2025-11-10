Liverpool : Konaté allumé par un consultant

A l’image de Liverpool, Ibrahima Konaté vit un début de saison difficile. Loin de sa meilleure forme, le défenseur central français multiplie les petites erreurs, aux grosses conséquences. Hier face à Manchester City par exemple, une relance totalement manquée avait généré un penalty en faveur des Citizens, lors de la défaite 3-0 des Reds.

« Je ne comprends absolument pas ce que Konaté essaie de faire. Quand Liverpool encaisse un but ou a un problème, il est au cœur du problème. Trop souvent cette saison, il a disparu des radars », l’a taclé Jamie Carragher, ancien défenseur des Reds et consultant phare en Angleterre. Sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues, Liverpool en a perdu 7.