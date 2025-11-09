Premier League : pour la 1000e de Guardiola sur un banc, Manchester City surpasse Liverpool

Quand Manchester City (3e) reçoit Liverpool (6e), cela donne toujours un match à rebondissements. Et cette rencontre de la 11e journée de Premier League n’a pas dérogé à la règle. Pour son 1000e match en tant qu’entraîneur, Pep Guardiola a aligné une composition très offensive, à l’image des derniers XI de départ des Cityzens, avec Cherki, Foden, Bernardo Silva et Doku derrière Haaland. Du côté de Liverpool, Arne Slot reconduisait la même équipe qui s’était imposée contre le Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions, mardi, avec Ekitiké préféré à Isak.

La première étincelle de cette rencontre est venue des Cityzens. Après une mésentente entre Bradley et Konaté, Doku chippa le ballon au latéral droit des Reds. Voulant prendre de vitesse Marmardashvili, le Belge est légèrement fauché par ce dernier. Après consultation de la VAR, Chris Kavanagh désigna le point de penalty. Haaland s’est logiquement présenté face au gardien géorgien. Mais c’est finalement l’ancien portier de Valence qui eut le dernier mot, en se déployant parfaitement sur son côté gauche pour détourner la tentative du Norvégien (13e). Un échec qui n’a cependant pas déstabilisé City. Intenable sur son côté, Doku se jouait encore de Bradley avant de lâcher une puissante frappe angle fermé – sortie par Mamardashvili (27e). Deux minutes plus tard, le gardien de Liverpool était enfin battu. Après un centre de Nunes, Haaland domina Konaté dans les airs et plaça sa tête pour faire exploser l’Etihad Stadium (29e, 1-0). La machine à buts norvégienne inscrivait alors son 99e but en 108 matchs de PL. Dépassé dans le jeu, Liverpool n’y arrivait clairement pas. Pourtant, les Reds ont cru égaliser suite à une belle tête de Van Dijk sur corner (39e)… avant que le but ne soit annulé pour un hors-jeu de Robertson, qui gênait Donnarumma. Le défenseur néerlandais a par ailleurs vécu une fin de première période compliquée, puisqu’il détourna la frappe lointaine de Nico Gonzalez, permettant ainsi à City de faire le break (45e+3, 2-0).

City ne lâche pas Arsenal

En seconde période, Liverpool a tenté de montrer un semblant de révolte, surtout avec les entrées de Kerkez et de Gakpo. L’attaquant néerlandais a d’ailleurs manqué une énorme occasion de réduire la marque, en reprenant mal un bon ballon de Bradley au second poteau (58e). Mais Manchester City était tout simplement trop fort. Trouvé par O’Reilly à l’intérieur, Jeremy Doku repiqua dans l’axe d’un coup de rein surpuissant, avant d’enrouler parfaitement sa frappe pour sceller la victoire des Skyblues (63e, 3-0). Liverpool a tenté de sauver l’honneur, d’abord sur une lourde frappe de Szoboszlai, stoppée par Donnarumma (76e). Puis sur un ballon piqué de Salah (80e). En vain. De quoi réjouir les fans mancuniens, qui ont entonné le chant « Sack in the morning ! You’re getting sacked in the morning » (« Virez dès le matin ! Tu seras viré dès le matin ») à destination d’Arne Slot.

La fête était donc totale pour City, qui s’est imposé pour la première fois face à Liverpool depuis avril 2023. Deuxièmes du classement de PL, les Cityzens ont réalisé la bonne opération de cette journée, en revenant à quatre points d’Arsenal, tenu en échec par Sunderland samedi. Pep Guardiola a, lui, signé sa 395e victoire en 550 matchs depuis son arrivée en 2016. En face, les maux de tête n’ont pas disparu à Liverpool, qui a enchaîné un 4e revers en championnat à l’extérieur. Huitième et à huit points des Gunners, la formation d’Arne Slot semble avoir déjà dit adieu à sa couronne.