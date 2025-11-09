Menu Rechercher
Manchester City : le raté d’Erling Haaland sur penalty

Par Josué Cassé
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Dans le cadre de la 11e journée de Premier League, Manchester City accueille Liverpool pour un choc au sommet. Rapidement dominateurs, les Citizens se sont procurés la première grosse occasion de cette rencontre en obtenant un penalty après une faute de Mamardashvili sur Doku.

CANAL+ Foot
😱 Complètement fou ! Mamardashvili arrête le penalty d’Erling Haaland 🧤

Le choc est lancé en direct sur CANAL+ FOOT 📺

#MCILIV | #PremierLeague
Leader d’attaque de la formation mancunienne, Haaland s’est alors chargé de transformer la sentence mais le buteur norvégien a finalement buté sur le dernier rempart des Reds. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site.

Pub. le - MAJ le
