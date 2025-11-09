Menu Rechercher
1 - 0
43'
Premier League 2025/2026 11e journée
Man City
1 - 0
43'
Liverpool
Temps forts
29'
1 - 0
E. Haaland (PD Matheus Nunes)
13'
E. Haaland (Penalty sauvé)
Classement live 2 Man City 22 6 Liverpool 18
Possession 58% Man City Liverpool
Tirs 4 1 3 3 0 3
Compositions Man City 4-3-3 Liverpool 4-3-3
Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 4
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3 #2 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 2 #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 2
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 7/9 78% #2 Logo Liverpool FC Conor Bradley 5/8 63% #3 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Liverpool FC Conor Bradley 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Mohamed Salah 0/4 0% #2 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 0/4 0% #3 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Florian Wirtz 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 32/34 94% #2 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 31/34 91% #3 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 28/31 90%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
25% 13 Victoires 31% 16 Nuls 44% 23 Victoires

Blessures & suspensions

Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou
Alisson Becker Alisson Becker Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jeremie Frimpong Jeremie Frimpong Ischio-jambiers Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Jayden Danns Jayden Danns Ischio-jambiers

Match Man City - Liverpool en direct commenté

11e journée de Premier League - dimanche 9 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Liverpool (Premier League, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Premier League entre Man City et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Liverpool.

On en parle

Arbitres

Chris Kavanagh arbitre principal
0.1
3.1
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
Daniel Cook arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Tim Wood arbitre VAR
Michael Oliver arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Etihad Stadium Manchester
Etihad Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55097
  • Affluence moyenne : 44491
  • Affluence maximum : 55097
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 09 novembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion CANAL+ SPORT 360
Code MCI-LIV
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester City
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+ SPORT 360.

Où voir le match Man City Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Liverpool ?

Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, Cherki, Nico González, P. Foden, J. Doku, E. Haaland, Bernardo Silva.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Mamardashvili, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, D. Szoboszlai, R. Gravenberch, A. Mac Allister, F. Wirtz, H. Ekitiké, Mohamed Salah.

Qui arbitre le match Man City Liverpool ?

Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man City Liverpool ?

Manchester accueille le match au Etihad Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Man City Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Man City ?

Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 29'.

Comparer les stats du match
