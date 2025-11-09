Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Man City - Liverpool en direct commenté
11e journée de Premier League - dimanche 9 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man City et Liverpool (Premier League, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Premier League entre Man City et Liverpool. Ce match aura lieu le dimanche 9 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man City et Liverpool.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man City et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+ SPORT 360.
- Où voir le match Man City Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man City et Liverpool ?
Manchester City : le coach Pep Guardiola a choisi une formation en 4-3-3 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, Matheus Nunes, Cherki, Nico González, P. Foden, J. Doku, E. Haaland, Bernardo Silva.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Mamardashvili, A. Robertson, V. van Dijk, I. Konaté, C. Bradley, D. Szoboszlai, R. Gravenberch, A. Mac Allister, F. Wirtz, H. Ekitiké, Mohamed Salah.
- Qui arbitre le match Man City Liverpool ?
Chris Kavanagh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man City Liverpool ?
Manchester accueille le match au Etihad Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Man City Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Man City ?
Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 29'.