Manchester City - Liverpool : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 11e journée de la Premier League 2025/2026 avec un choc entre Manchester City et Liverpool. À domicile, les Sky Blues s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Nico Gonzalez, Rayan Cherki et Phil Foden. Devant, Erling Haaland est accompagné par Bernardo Silva et Jérémy Doku.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Giorgi Mamardashvili qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai composent l’entrejeu avec Ryan Gravenberch. En pointe, Hugo Ekitiké est soutenu par Mohamed Salah et Florian Wirtz.

Les compositions

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Cherki, Nico, Foden - Silva, Haaland, Doku

La suite après cette publicité

Liverpool : Mamardashvili - Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Gravenberch, Szobszlai - Salah, Ekitike, Wirtz