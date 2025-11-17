Menu Rechercher
La sortie forte de Guardiola sur la Palestine

Par Dahbia Hattabi
Pep Guardiola @Maxppp

Sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola (54 ans) est aussi un homme très engagé. Ce lundi, au micro de RAC-1, il a évoqué le match à venir mardi à 18h30 entre la Catalogne et la Palestine. Près de 25 000 billets ont déjà été vendus pour cette rencontre organisée par la plateforme Act X Palestine. « C’est un match qui dépasse le simple symbole. Aujourd’hui, tout est connu et, grâce à cette confrontation, les Palestiniens verront qu’une partie du monde pense à eux. Le monde a abandonné la Palestine. Nous n’avons absolument rien fait. Ce n’est pas leur faute d’y être nés. Nous avons tous permis qu’ils anéantissent un peuple entier. Le mal est fait et irréparable.»

Il a ajouté : «je ne peux imaginer personne au monde qui puisse défendre les massacres à Gaza. Nos enfants pourraient y être tués simplement parce qu’ils y sont nés. Je n’ai aucune confiance en ces dirigeants. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Le symbolisme contribue à sensibiliser, mais il faut qu’il y ait une action plus concrète. Il y a toujours une raison de manifester, en l’occurrence un match de football. C’est symbolique, certes, mais le plus important est que les Palestiniens puissent se dire que, le temps d’un instant, nous sommes là et que le stade leur apporte de la joie.» Le message est passé.

