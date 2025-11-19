Ouzbékistan, Manchester City : la fête est finie pour Abdukodir Khusanov

Manchester City s’est rapidement frotté les mains en dénichant Abdukodir Khusanov. Après un an et demi et seulement 31 matchs joués avec le RC Lens, le défenseur est passé du Energetik-BGU et un transfert à 450 000 euros à la Premier League et l’un des meilleurs clubs du monde pour 40 M€. Le club anglais s’est alors offert l’un des plus grands espoirs à ce poste, de seulement 20 ans, qu’il fallait accompagner dans son développement. S’il ne partait pas comme titulaire, le nombre de matchs joués par les Cityzens sur une saison lui garantissait déjà un certain temps de jeu.

Les débuts ont d’ailleurs été plutôt satisfaisants pour un élément sans grande expérience, rapidement propulsé dans le grand bain. «Il doit encore s’améliorer, mais il a 20 ans. J’ai vu des joueurs très rapides, mais il est l’un d’entre eux. Les gens l’adorent. Il est silencieux, il ne se plaint pas et il est si humble. Et je suis sûr que nos supporters vont l’adorer», jugeait Pep Guardiola en février dernier. Mais depuis le printemps et le retour des principaux blessés, l’Ouzbek joue moins, beaucoup moins même. Il n’a pris part à aucun des neuf derniers matchs de Premier League en fin de saison dernière, pas plus que la demi-finale et la finale de FA Cup.

Blessure à la cheville et reprise compliquée

Autrement dit, Khusanov n’est plus apparu une seule fois entre le 30 mars et le Mondial des Clubs (1 seule apparition) avec les Sky Blues. Ce n’est pas beaucoup mieux depuis la reprise en août. Il a pourtant démarré dans la peau d’un titulaire, aussi bien au poste de latéral droit, que de défenseur central. Problème, après 6 rencontres toutes compétitions confondues pour seulement 381 minutes disputées, le joueur de 21 ans s’est blessé à la cheville à la fin septembre. Depuis, la reprise est plus compliquée que prévu, aussi bien en club qu’en sélection, et ce pour plusieurs raisons, à commencer par la forte concurrence à Manchester.

Matheus Nunes s’est adjugé le poste de latéral droit grâce à ses bonnes performances. Milieu de terrain de formation, le Brésilien est la très bonne surprise de cet exercice. Il est une menace constante sur son côté et a fait d’énormes progrès dans le travail défensif. Il est même passé devant Rico Lewis, le second dans la hiérarchie. Dans l’axe, Ruben Dias, Josko Gvardiol, John Stones et Nathan Aké se disputent les deux places, laissant des miettes à Khusanov, qui a repris la compétition fin octobre. Il a d’ailleurs été inquiétant pendant l’heure jouée face à Swansea en League Cup (victoire 3-1 de City).

Expulsé avec l’Ouzbékistan

«Il semblait être le principal concurrent de Nunes au poste d’arrière droit, mais une blessure a freiné son élan et il a été décevant contre Swansea», résumait même le Manchester Evening News dans son bilan des premiers mois de la saison. Pour certains observateurs, il était même question d’un possible renfort cet hiver, notamment à droite de la défense si Matheus Nunes venait à se blesser. «Le poste d’arrière droit semble être le secteur à renforcer le plus évident, et ils étaient à la recherche d’un joueur à ce poste l’été dernier», écrivait le MEN pendant cette trêve internationale, s’interrogeant sur la réelle polyvalence de Khusanov.

Ce dernier a profité de la trêve internationale pour effectuer son retour en sélection. Il a disputé l’intégralité de l’amical contre l’Égypte (2-0) en charnière centrale, avant d’être à nouveau titularisé hier contre l’Iran (0-0, 4-3 t.a.b.). Cette fois, ça ne s’est pas bien passé pour lui. Sur une passe hasardeuse d’un coéquipier, l’Ouzbek s’est précipité pour sécher l’attaquant adverse qui pouvait partir seul au but. Expulsé, il a laissé ses partenaires à dix pendant la dernière demi-heure restante. Pas de quoi le remettre en confiance à l’heure de reprendre avec son club. La direction de Manchester City estime d’ailleurs qu’il faudra rapatrier Vitor Reis la saison prochaine, lui qui est prêté à Gérone.