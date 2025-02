Abdukodir Khusanov met déjà tout le monde d’accord à Manchester City

Auteur d’une première partie de saison cauchemardesque, Manchester City n’a pas manqué d’enflammer le dernier mercato hivernal. Ainsi, Vitor Reis, Omar Marmoush et Abdukodir Khusanov ont débarqué dans le nord de l’Angleterre contre 155 millions d’euros. Après une expérience plus que concluante dans le nord de la France, l’Ouzbek de 20 ans s’offrait donc un nouveau challenge excitant chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Recruté contre 50 millions d’euros, le droitier d’1m86 n’a pourtant pas connu des débuts rêvés sous ses nouvelles couleurs. Novice à un tel niveau, le natif de Tachkent commettait, en effet, une terrible bourde pour sa première sous le maillot des Skyblues, et ce dès la 2e minute de jeu face à Chelsea.

«Ce n’est pas facile pour lui. Il s’entraîne une fois et ensuite il joue contre Jackson, Cole, Madueke et Sancho. C’est un processus quand on achète un joueur aussi jeune. Il apprendra. Ce genre d’actions est la meilleure leçon que l’on puisse tirer. Il ne parle pas anglais donc je ne lui ai pas parlé. Il ira bien. Il n’a participé qu’à une ou deux séances d’entraînement. Je ne voulais pas forcer John [Stones] à revenir de blessure - avec le match de mercredi (contre le Club Bruges). Les joueurs étaient solidaires. C’était très important. N’importe quel joueur peut faire une erreur. Les fans soutiennent toujours les nouveaux joueurs. Il est si jeune. Il va apprendre», relativisait pourtant Pep Guardiola, patient vis-à-vis de son protégé.

Guardiola est totalement fan !

Un discours qui semble d’ailleurs porter ses fruits. Et pour cause. Depuis, l’international ouzbek (18 sélections) enchaîne les prestations solides. Remplaçant contre Arsenal lors de la 24e journée de Premier League, Khusanov a ainsi été titularisé lors des quatre derniers matches de Manchester City (Newcastle, le Real Madrid, Liverpool et Tottenham). De quoi prendre progressivement ses marques et surtout convaincre les différents observateurs de son énorme potentiel. Après la victoire des Citizens (1-0) face à Tottenham ce mercredi, Pep Guardiola n’a d’ailleurs pas manqué de saluer les qualités de son joueur.

«Ce qui me plaît, c’est qu’il est déjà incroyable pour le vestiaire. Aujourd’hui, il s’est déplacé sans sa trousse de toilette. Rien. Il est arrivé ici juste pour jouer au football. Quand vous lui parlez, il rit, il rit tout le temps, mais c’est un joueur fiable. Il est si rapide, la qualité de ses passes est extraordinaire. Il brise les lignes. Il a la capacité de le faire», a tout d’abord souligné le technicien espagnol avant d’ajouter : «il doit encore s’améliorer, mais il a 20 ans. J’ai vu des joueurs très rapides, mais il est l’un d’entre eux. Les gens l’adorent. Il est silencieux, il ne se plaint pas et il est si humble. Et je suis sûr que nos supporters vont l’adorer».

Relancé sur les débuts compliqués du numéro 45 de City, Guardiola a enfin souligné la force de caractère de ce dernier. «Ce n’est pas facile de surmonter ce qui s’est passé mais il est resté calme et a su gérer la situation. Les matchs qu’il a joués récemment ont été très, très bons». Des mots forts qui devraient logiquement combler le principal concerné. Pour rappel, après sa nouvelle victoire face aux Spurs, Manchester City a repris la quatrième place de Premier League après 27 journées. Ce samedi, les Cityzens auront un match de 5e tour de FA Cup à jouer, face à Plymouth avant de défier Nottingham Forest le 8 mars prochain, dans un match qui pourrait leur permettre de revenir sur le podium…