Manchester City veut s’offrir Lucas Paqueta

Un soulagement. Après près de deux ans de bataille juridique, Lucas Paqueta (27 ans) a été officiellement blanchi concernant l’affaire de paris sportifs suspects pour laquelle il risquait une suspension à vie. Hier, West Ham a confirmé par le biais d’un communiqué de presse que le Brésilien a été innocenté. Silencieux depuis des mois, l’ancien joueur de l’OL a réagi à cette décision. « Depuis le premier jour de cette enquête, j’ai clamé mon innocence face à ces accusations extrêmement graves. Je ne peux rien dire de plus pour le moment, mais je tiens à exprimer ma gratitude envers Dieu et mon impatience de retrouver le football avec le sourire. À ma femme qui ne m’a jamais lâché la main, à West Ham United, aux supporters qui m’ont toujours encouragé, ainsi qu’à ma famille, à mes amis et à l’équipe juridique qui m’ont soutenu, merci pour tout.»

La suite après cette publicité

L’international auriverde, qui a vécu des moments difficiles depuis le début de cette affaire, est un homme heureux. Mais le Telegraph annonce ce vendredi qu’il pourrait porter plainte contre la FA, qui l’a visiblement accusé à tort. Le média anglais précise que le milieu de terrain pourrait intenter une action en justice pour pertes de revenus commerciaux puisque cette affaire a clairement eu un impact négatif sur son image, notamment auprès des sponsors. Il pourrait aussi demander réparation puisque cette enquête l’a empêchée de signer à Manchester City. D’ailleurs, la publication anglaise profite de l’occasion pour faire un point sur son avenir. Elle assure que West Ham n’a pas forcément l’intention de vendre son joueur, à moins qu’il souhaite s’en aller ou qu’une offre importante arrive. Un montant de 70 M€ est évoqué.

La suite après cette publicité

City pense toujours à Paqueta

Cela confirme les informations dévoilées hier soir sur notre site puisque nous vous avons révélé que les Londoniens attendent entre 60 et 70 M€ pour le Brésilien. En revanche, nous pouvons vous assurer que West Ham est ouvert à une vente cet été. D’ailleurs, nous vous avons précisé que l’Arabie saoudite, notamment Al-Nassr, est là. Au Brésil, Flamengo espère le rapatrier. Enfin, nous vous avons expliqué que de très grosses écuries de Premier League sont sur les rangs. Ce vendredi, Globo Esporte confirme et révèle que Manchester City figure toujours parmi ses prétendants. Prêt à signer l’international auriverde lors du mercato d’été 2023, les Skyblues avaient finalement jeté l’éponge après les graves accusations concernant Paqueta. Malgré tout, ils n’ont jamais vraiment oublié le joueur, qui a régulièrement été cité là-bas.

Blanchi, Lucas Paqueta pourrait finalement rejoindre les Mancuniens. Mais il reste encore du chemin. Globo Esporte assure que City a déjà fait savoir que le milieu de terrain est toujours dans leur viseur. Le club entraîné par Pep Guardiola, qui a perdu Kevin De Bruyne cet été et qui a accueilli Rayan Cherki, a toujours apprécié son profil. D’autant qu’il a une grosse expérience en Premier League, où il a déjà fait ses preuves. La publication brésilienne conclut en indiquant que Manchester City n’a pas encore officiellement contacté West Ham. Mais que cela pourrait arriver très rapidement durant ce dernier mois de mercato d’été 2025. En revanche, un retour au Brésil, à Flamengo, n’est pas envisagé par le joueur. Affaire à suivre…