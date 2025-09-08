Le PSG accusé d’avoir piégé Illia Zabarnyi

La polémique autour de la cohabitation entre le Russe Matvey Safonov et l’Ukrainien Illia Zabarnyi est loin d’être terminée. Si les deux principaux concernés évitent d’évoquer ce sujet en profondeur, d’autres n’hésitent pas à avancer des théories affirmant que Zabarnyi ne pensait pas devoir partager le vestiaire avec Safonov. C’est ce qu’a assuré Evgeniy Levchenko, ancien milieu de terrain ukrainien devenu président du syndicat des joueurs néerlandais.

«La position personnelle d’Ilia est incontestable. Nous ignorons quels accords ont été conclus avec le PSG. À mon avis, Zabarnyi aurait pu se voir promettre, avant la signature du contrat, que Safonov ne serait pas dans l’équipe, mais ce qui s’est passé va certainement ternir son image en Ukraine. Aurait-il pu changer de club ? C’est le cas, et le PSG a tout simplement piégé Illia, qui a fait confiance aux Qataris pour débloquer la situation dans un contexte quasi politique», a-t-il confié dans des propos relayés par Sport.ua.