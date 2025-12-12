PSG : Luis Enrique encore très prudent avec Ousmane Dembélé

Homme de la deuxième moitié de la saison 2024/2025 historique du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a récolté les fruits de son travail en soulevant le Ballon d’Or. Mais cette saison, il n’a joué que 12 matches, toutes compétitions confondues, en raison de deux grosses blessures, avant de tomber malade ces derniers jours. De retour à l’entraînement, l’international tricolore a logiquement donné quelques regrets à Luis Enrique.

« C’est dommage pour lui et l’équipe, on n’a pas pu voir Ousmane en condition normale pendant ces premiers quatre mois. On connait sa qualité, on est confiant, mais on cherche à gérer ça. C’est ma responsabilité de gérer ça de la meilleure des manières pour revoir Ousmane dans les meilleures conditions. Malheureusement, il était malade ces derniers jours. Aujourd’hui, il a repris, mais de manière individuelle. Il doit recommencer sa récupération, mais il faut être prudent », a-t-il confié à la veille du déplacement à Metz.