Real Madrid : ça sent mauvais pour Kylian Mbappé

Par Dahbia Hattabi
Mbappé contre Girona @Maxppp
Alavés Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 2 à 1 face à Manchester City en Ligue des Champions. Une rencontre que les Merengues ont disputé sans Kylian Mbappé (26 ans). Blessé, le Français était dans le groupe et sur le banc mais il n’est pas entré en jeu.

Ce jeudi, Marca donne des nouvelles de KM10 et précise qu’il est très incertain pour la rencontre de ce week-end face à Alavés. La publication espagnole ajoute même que sa présence semble compromise. Xabi Alonso ne prendra aucun risque avec sa star.

Pub. le
Kylian Mbappé

