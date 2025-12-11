Brésil : les terribles révélations de David Luiz sur la défaite 7-1 contre l’Allemagne

Ce 8 juillet 2014 résonne encore aujourd’hui comme l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du football brésilien. Privés de Neymar, blessé lors du tour précédent face à la Colombie, les Brésiliens avaient été réduits en miettes par une équipe d’Allemagne impitoyable, venue leur coller 7 buts dans leur Coupe du Monde à domicile (7-1). Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, David Luiz, titulaire ce soir-là, a évoqué les jours et même les mois douloureux qui avaient suivi cette débâcle.

La suite après cette publicité

«C’est encore aujourd’hui la pire soirée de ma carrière. On jouait un football magnifique, mais perdre 7-1 à domicile était impensable. C’était tellement douloureux, j’étais anéanti, en larmes, se rappelle l’ex-joueur du PSG. La vérité, c’est qu’on n’était pas préparés à perdre, on ne se l’imaginait pas. L’année précédente, on avait remporté la Coupe des Confédérations face à une Espagne de stars. Contre l’Allemagne en Coupe du Monde, on a tous eu un trou noir. Même à 3-0 sur le terrain, on se disait : "Allez, on va marquer et renverser la situation." Au lieu de ça, on a continué à sombrer, on a été trop présomptueux. Mais ce match m’a beaucoup appris sur la façon de réagir après une telle défaite, qui m’a fait passer des mois de cauchemars. J’ai ressassé nuit après nuit ce qu’on aurait pu faire. Je n’ai pas dormi pendant des semaines. Au final, je pense que ça m’a servi de leçon.»