Ligue Europa : l’OL dompte les Go Ahead Eagles et valide sa qualification pour les barrages, Aston Villa, Porto et la Roma enchaînent !

Après les défaites de Nice et du LOSC un peu plus tôt dans la soirée, la sixième journée de la Ligue Europa se poursuivait, ce jeudi, avec neuf rencontres programmées à 21 heures. Au Groupama Stadium, l’OL pouvait valider sa qualification pour les barrages en cas de victoire face aux Néerlandais du Go Ahead Eagles, en difficulté ces dernières semaines (4 matchs sans victoire, 12 buts encaissés sur la période). Pour cette nouvelle soirée européenne, Paulo Fonseca misait d’ailleurs sur un onze quasi type en l’absence de Tessmann, blessé et remplacé par Merah. Et les supporters rhodaniens ne tardaient pas à exulter… Opportuniste après une très belle séquence entre Morton et Satriano, Moreira concluait dans le but vide aux 5m50 et annonçait la couleur (1-0, 3e).

La suite après cette publicité

Idéalement lancés, les Gones allaient pourtant se saborder dans la foulée. Descamps se ratait, Tolisso manquait son contrôle et Smit ne se faisait pas prier pour sanctionner cette erreur d’inattention (1-1, 6e). Surpris sur la première offensive des visiteurs, l’OL profitait à son tour d’un cadeau de l’adversaire pour repasser devant. Loin d’être irréprochable sur la frappe de Maitland-Niles, De Busser laissait Sulc conclure au près (2-1, 11e). Un but qui libérait logiquement les coéquipiers de Satriano, très actif dans cette rencontre et tout proche de faire le break (sa frappe heurtait finalement le poteau). En contrôle, parfois trop facile, l’OL continuait de dicter son tempo au retour des vestiaires. Trouvé à l’entrée de la surface, Moreira déclenchait une nouvelle frappe mais ne trouvait pas le cadre (53e).

L’OL qualifié, à minima, pour les barrages

Le pied sur le ballon et supérieurs techniquement, les Lyonnais poursuivaient leur entreprise dans la dernière demi-heure et profitaient de la baisse physique des Néerlandais pour asseoir un peu plus leur domination, sans pour autant tirer au but. Auteur d’un superbe rush solitaire, Maitland-Niles était encore bien placé pour donner de l’air aux siens mais sa tentative s’envolait, une nouvelle fois, dans les travées du Groupama Stadium. Des occasions manquées qui laissaient l’OL sous pression. Très peu en vue, Merah cédait, lui, sa place à De Carvalho mais la physionomie de ce match ne changeait guère. L’OL gérait son avantage, résistait aux timides offensives des Go Ahead Eagles et validait finalement un nouveau succès (2-1) sur la scène européenne après une fin de match maitrisée où Tolisso puis Niakhaté manquaient de peu le break. Dans les autres rencontres de la soirée, Aston Villa a enchaîné sur la pelouse du FC Bâle (2-1).

La suite après cette publicité

Rapidement en supériorité numérique, Fenerbahçe a, de son côté, étrillé Brann Bergen (4-0) grâce au triplé de Talisca et une réalisation d’Aktürkoglu. En Ecosse, l’AS Roma n’a pas tremblé face au Celtic (3-0), alors que Porto a fait le boulot contre Malmö (2-1) avec un doublé d’Aghehowa (30e, 36e). A noter également la victoire de Fribourg face au RB Salzbourg (1-0) et celle de Bologne à Vigo (2-1). Au classement, l’OL conforte donc sa première place devant Midtjylland et Aston Villa. Un fauteuil de leader assurant, par ailleurs, la qualification pour les barrages aux hommes de Paulo Fonseca. Parmi les autres représentants français, le LOSC est désormais 20e. Nice est plus que jamais lanterne rouge… sans le moindre point.

Tous les résultats de 21 heures

FC Bâle 1-2 Aston Villa : Daniliuc (34e) / Guessand (12e) et Tielemans (53e)

La suite après cette publicité

Brann Bergen 0-4 Fenerbahçe : Aktürkoglu (5e), Talisca (36e, 44e, 65e)

Celta Vigo 1-2 Bologne : Zaragoza (17e) / Bernardeschi (65e, sp, 75e)

Celtic Glasgow 0-3 AS Rome : Scales (6e, csc) et Ferguson (36e, 45+1e)

FC Porto 2-1 Malmö FF : Aghehowa (30e, 36e) / Moura (90+5e, csc)

FCSB 4-3 Feyenoord Rotterdam : Ngezana (11e), Toma (54e), Thiam (87e) et Tanase (90+6e) / Tengstedt (41e), Timber (44e) et Sauer (51e)

Fribourg 1-0 RB Salzbourg : Beste (50e, sp)

OL 2-1 Go Ahead Eagles : Moreira (3e), Sulc (11e) / Smit (6e)

Panathinaïkos 0-0 Viktoria Plzen