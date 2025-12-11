Menu Rechercher
UEFA Europa League

OL : la réaction à chaud de Rémy Descamps après la victoire contre les Go Ahead Eagles

Par Josué Cassé
Titulaire dans les buts lors de la victoire de l’OL face aux Néerlandais du Go Ahead Eagles (2-1), ce jeudi soir, Rémy Descamps n’a pas eu grand-chose à faire. «On savait que c’était une bonne équipe, il n’y a pas eu beaucoup d’arrêts pour les gardiens, ça cherchait des combinaisons, j’ai touché mon premier ballon à la main à la 70e minute, je crois», a d’ailleurs analysé le gardien lyonnais au micro de Canal+.

Et d’ajouter : «on voulait mettre de la folie dans ce match mais on n’avait pas forcément les jambes. Il faut continuer, on veut la qualification, pour le reste, on verra». Pour rappel, avec cette nouvelle victoire, l’OL, leader de cette phase de ligue, est assuré, à minima, de participer aux barrages de la compétition.

