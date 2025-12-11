Menu Rechercher
UEFA Europa Conference League

C4 : le classement complet après la 5e journée

Par Matthieu Margueritte
Invaincu en ligue Conférence, Strasbourg a poursuivi sa série en s’imposant 1-0 sur le terrain d’Aberdeen. Un succès qui permet aux Alsaciens de monter tout en haut du classement de la C4 et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Strasbourg Strasbourg 13 5 +4 4 1 0 8 4
33 Logo Aberdeen Aberdeen 2 5 -8 0 2 3 3 11

Derrière les Alsaciens, on retrouve le Shakhtar Donetsk et Rakow. Leader du classement avant cette 5e journée, Samsunspor tombe au cinquième rang, tandis que le club autrichien du Rapid est bon dernier avec 0 point au compteur.

