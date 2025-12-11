C4 : le classement complet après la 5e journée

Invaincu en ligue Conférence, Strasbourg a poursuivi sa série en s’imposant 1-0 sur le terrain d’Aberdeen. Un succès qui permet aux Alsaciens de monter tout en haut du classement de la C4 et de se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Strasbourg 13 5 +4 4 1 0 8 4 33 Aberdeen 2 5 -8 0 2 3 3 11

Derrière les Alsaciens, on retrouve le Shakhtar Donetsk et Rakow. Leader du classement avant cette 5e journée, Samsunspor tombe au cinquième rang, tandis que le club autrichien du Rapid est bon dernier avec 0 point au compteur.