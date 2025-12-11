Menu Rechercher
Chelsea va prêter un joueur à Strasbourg

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp

Unis par BlueCo, Chelsea et Strasbourg multiplient les opérations. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Ce mercredi, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano confirme que les pensionnaires de Stamford Bridge vont recruter Muhammad Zongo comme cela a été annoncé par le Daily Mail.

Fabrizio Romano
🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea’s ownership group BlueCo win race to sign 16 yo midfielder Muhammad Zongo, here we go! 🇧🇫

Deal done from Sporting Cascade FC after being scouted at U17 World Cup.

Next step will be at Strasbourg, seen by #CFC/BlueCo as perfect setting for his next phase.
Il ajoute toutefois que les Blues vont ensuite le prêter à l’écurie alsacienne entraînée par Liam Rosenior. Né en 2009, ce milieu de terrain âgé de 16 ans s’est fait remarquer lors de la Coupe du Monde U17, qu’il a disputée avec le Burkina Faso. Il évolue actuellement au Sporting Football des Cascades Tenakourou.

