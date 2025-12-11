Chelsea va prêter un joueur à Strasbourg

Unis par BlueCo, Chelsea et Strasbourg multiplient les opérations. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Ce mercredi, le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano confirme que les pensionnaires de Stamford Bridge vont recruter Muhammad Zongo comme cela a été annoncé par le Daily Mail.

Il ajoute toutefois que les Blues vont ensuite le prêter à l’écurie alsacienne entraînée par Liam Rosenior. Né en 2009, ce milieu de terrain âgé de 16 ans s’est fait remarquer lors de la Coupe du Monde U17, qu’il a disputée avec le Burkina Faso. Il évolue actuellement au Sporting Football des Cascades Tenakourou.