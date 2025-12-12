Une ancienne star du Brésil va prendre sa retraite à cause de problèmes cardiaques

Beaucoup se souviennent encore de son but phénoménal inscrit face à la Juventus Turin avec Chelsea en 2012 (2-2). Treize ans plus tard, Oscar est sur le point de raccrocher les crampons. Après huit années passées en Chine, le milieu offensif brésilien de 34 ans était rentré au pays en décembre dernier en rejoignant Sao Paulo, mais l’aventure a tourné court. En août, Oscar avait eu une première alerte avec une anomalie cardiaque détectée lors des examens effectués suite à sa fracture vertébrale.

La suite après cette publicité

Mais c’est lors d’un test d’effort réalisé le mois dernier avec son club que l’inquiétude a commencé à sérieusement gagner du terrain. L’ancien international brésilien (48 sélections) avait été victime d’un malaise vagal, qui l’avait vu perdre connaissance pendant près de deux minutes, puis d’être admis en soins intensifs plusieurs jours. D’après ESPN, ces épisodes répétés ont convaincu le joueur de dire stop au football. Oscar en aurait déjà informé ses proches, encore marqués par les images de son évanouissement (son pouls avait disparu pendant 50 secondes). Sao Paulo envisagerait d’intégrer Oscar dans l’organigramme du club, alors que son contrat court jusqu’en 2027.